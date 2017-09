Muore dopo la caduta da una barella: il pm chiede il rinvio a giudizio di un radiologo

Ottantotto anni, è morta nell'ospedale di Sorrento nel dicembre del 2016. Un decesso sul quale le indagini della Procura di Torre Annunziata hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per un radiologo che avrebbe dovuto eseguire una radiografia sulla donna.

L'esame era necessario per capire i motivi dei lancinanti dolori allo stomaco che l'anziana aveva da giorni. Adagiata su di una barella, secondo quanto ricostruito dalla Procura nessuno le aveva alzato le sponde metalliche: l'88enne è caduta quindi a terra, ha battuto la testa ed è morta.

Il prossimo 3 ottobre si terrà l'udienza preliminare. Il tecnico è indagato per omicidio colposo. Il gup deciderà, dopo un'indagine durata nove mesi, se sottoporlo o meno a processo

Sposata e madre di cinque figli, alla donna – in ospedale – era stata diagnosticata una gastroenterite acuta. In radiologia sarebbe dovuta essere sottoposta alla radiografia addominale, poi il dramma. In coma pochi minuti dopo la caduta, l'88enne sarebbe morta in rianimazione dopo pochi giorni. Da lì la denuncia dei familiari, in seguito alla quale sono partite le indagini della Procura. A riportare la notizia è Il Mattino.