Mistero nella notte: trovato un 23enne morto

Un uomo stava facendo jogging quando si è imbattuto nel cadavere di un 23enne. È successo a Palma Campania dove è stato trovato il corpo senza vita di un giovane del Bangladesh, Dipu Mondal. La scoperta è avvenuta stasera nei pressi della località di campagna Bosco Crocelle. Il giovane era in regola con i documenti ed era proveniente da Rieti ma viveva nella cittadina vesuviana da diverso tempo. Il corpo della vittima è già stato trasferito al Policlinico di Napoli per l'esame autoptico.

A richiederlo è stata la procura di Nola che sta conducendo le indagini per riuscire a risalire alle cause del decesso. Al momento non si hanno elementi per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e solo l'esame strumentale potrà provare a dare indizi su cosa sia realmente accaduto al 23enne. La notizia sta rimbalzando sui social network tra i membri della nutrita comunità bengalese presente nel paese vesuviano.