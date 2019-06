Lutto nel mondo di Un Posto al Sole, addio alla "madre" di Giulia Poggi

Valeria Valeri, la grande attrice e doppiatrice italiana, morta nei giorni scorsi, nella sua immensa carriera, aveva anche interpretato in "Un Posto al Sole", nei primi anni Duemila, il ruolo di Agnese Cozzolino, madre di Giulia Poggi (interpretata a sua volta da Marina Tagliaferri).

Valeria Valeria, al secolo Valeria Tulli, è deceduta all'età di 98 anni. Oltre alla folgorante carriera nel teatro e nel cinema è ricordata anche per importanti ruoli in sceneggiati come "Il giornalino di Gian Burrasca" e "La famiglia Benvenuti".