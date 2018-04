Tragedia a Ischia, muore una turista: polemiche sui soccorsi

Ieri sera a Sant’Angelo una turista tedesca che alloggiava presso un noto hotel della zona, ha accusato un malore, perdendo tragicamente la vita, intorno alle ore 21.

Il personale medico, prontamente allertato dal personale della struttura alberghiera, giunto in ambulanza alle 21.20, come riporta Ischia Isola Verde tv, ha dovuto attendere oltre venti minuti perché mancava la chiave per poter aprire il lucchetto della transenna.

Il paletto è stato poi rimosso solo alle 21.55, ma per la donna era ormai troppo tardi e non c'è stato nulla da fare per riportarla in vita.

Indagini in corso per fare chiarezza sull'episodio.