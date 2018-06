Porto di Napoli, tragedia sul traghetto: un morto ed un ferito

Incidente nel porto di Napoli (varco Immacolatella) sul traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea che dal Capoluogo partenopeo doveva trasportare i passeggeri a Palermo.

Per motivi ancora da accertare, in seguito ad alcune manovre effettuate dall'imbarcazione una delle automobili presenti a bordo ha schiacciato due indonesiani. Una persona è morta, l'altra è rimasta ferita in maniera grave e trasportata d'urgenza al Cardarelli dal personale del 118.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.

Sospesa la manifestazione "Porto Aperto", in corso quando è avvenuta la tragedia.