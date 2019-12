Muore sulla tomba del figlio: tragedia nel cimitero

Una donna ha accusato un malore mentre si trovava sulla tomba del figlio. La tragedia è accaduta nel cimitero di Castellammare in mattinata.

Vani i tentativi di rianimarla da parte di coloro che si trovavano in quel momento all'interno del cimitero, per la donna non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche la polizia per raccogliere testimonianze su quanto accaduto.