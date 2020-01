Lutto per Franco Ricciardi: morta la sorella del cantante

Lutto per il cantante napoletano Franco Ricciardi, 57 anni. E' morta nei giorni scorsi la sorella: la notizia è stata diffusa e condivisa in queste ore, drammatiche per il cantante e per la sua famiglia. I funerali si sarebbero già svolti nel rione Sanità. Ricciardi sta ricevendo in questi giorni l'abbraccio, anche virtuale, della comunità dei cantanti napoletani, anche quei giovanissimi per i quali è stato un maestro.

Anche Tony Colombo ha voluto abbracciare simbolicamente Franco Ricciardi con una frase su Instagram. Moltissimi i fan che stanno inviando messaggi di condoglianze a Franco Ricciardi.