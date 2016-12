Muore 12enne, Don Patriciello: "Il cancro non ha avuto pietà"

"Sara è morta. Il cancro non ha avuto pietà della sua giovanissima età. Aveva 12 anni, Sara. Abitava con i genitori nei pressi di Chiaiano. Non voglio morire disse alla mamma. Alle 5,30 di venerdì 23 dicembre ha finito di soffrire. I Nostri bambini, in cielo, sono diventati un coro. Un coro che loda Dio e condanna gli uomini. Padre Maurizio Patriciello", è il messaggio commosso di Don Patriciello per la giovane vita che se ne è andata.