Si torna a sparare in città: uccisa pregiudicata a San Giovanni a Teduccio

Il primo agguato di matrice camorristica del 2018 è avvenuto questa sera, in via dell'Alveo artificiale, nel 'Bronx' di San Giovanni a Teduccio. La vittima è A.P., 54 anni, con precedenti per associazione mafiosa, droga e reati contro il patrimonio. È stata uccisa in strada. A terra ritrovati numerosi bossoli. La donna sarebbe stata raggiunta da proiettili al volto. Sul posto c'è la polizia scientifica. Gli inquirenti sembrano convinti si tratti di un delitto di stampo mafioso.

Il delitto è stato commesso a pochi passi dal famoso murales di Jorit che ritrae Diego Armando Maradona.