Addio alla professoressa Renata Savy: morta a 51 anni

Grave lutto nel mondo dell'università. A soli 51 anni si è spenta la professoressa napoletana Renata Savy. La docente insegnava linguistica generale nella facoltà di Lingue e Culture Straniera dell'Università degli Studi di Salerno. Dopo diversi mesi di agonia, un cancro l'ha stroncata prematuramente. Tutto il corpo docenti dell'ateneo e i suoi alunni si sono stretti in un ricordo dell'insegnante.

Il messaggio dell’università

“Il rettore Aurelio Tommasetti e l'intera comunità accademica si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della professoressa Savy, associata di Linguistica generale e di Linguistica applicata, coordinatrice di progetti di ricerca competitivi, responsabile del laboratorio L.A.B.L.A., studiosa e docente appassionata”.

Le parole dei colleghi

“E’ stata una donna e una docente straordinaria che si è spesa per la didattica e la ricerca con passione rara e originale. E’ stata inoltre un’amica sincera e generosa per molti di noi. Se ne va una persona indimenticabile per colleghi, studenti ecc…La sua energia e il suo sorriso saranno sempre parte di noi”.

Per approfondimenti SALERNOTODAY