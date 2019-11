Scomparve e poi venne ritrovata in cimitero: morta 67enne

Si è conclusa in maniera tragica la vicenda di Raffaella Di Somma, la donna che qualche giorno fa scomparve dalla propria abitazione mettendo in agitazione i propri cari. La 67enne è morta nel corso della giornata di ieri e i motivi del decesso al momento non sono ancora stati resi noti.

La donna era scomparsa per oltre 24 ore e fu al centro di una serie di appelli e ricerche che si conclusero all'interno del cimitero di via Vallesana a Marano di Napoli. Era rimasta lì tutta la notte. La notizia è stata data da Terranostra news.