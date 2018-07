Dramma in ospedale, muore neonata di 40 giorni

La tragedia si è consumata ieri sera, poco dopo le 20. Una neonata, di 40 giorni appena, ha perso la vita all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A riportarlo è la testata Cronaca Flegrea.

La piccola è arrivata nel nosocomio puteolano in condizioni già disperate, e sono stati inutili i tentativi di rianimarla messi in pratica dai medici.

Non è stata ancora resa nota la causa del decesso, anche se la prima ipotesi pare essere quella dell'arresto cardiaco.

La salma della piccola è stata posta sotto sequestra dalla Procura della Repubblica per l'autopsia.

Tensione tra i familiari quando hanno appreso la notizia della tragedia, al punto che si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.