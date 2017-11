Addio a Natalia Galluccio: da anni lottava contro un terribile male

Avrebbe compiuto 56 anni tra pochi giorni. Natalia Galluccio è finita stamattina, dopo anni di eroica lotta contro un terribile male. Ne ha dato notizia il Meridiano.

Dottoressa in farmacia e tossicologia, ha per anni lavorato nella farmacia Veneto, in piazza Gramsci a Giugliano. L'intera comunità cittadina è in lutto per la perdita di una persona conosciutissima. Lascia il marito e due figli gemelli.

Come riportato in tantissimi commenti sulla sua bacheca, il suo modo di affrontare il suo male è stato d’esempio: non si è mai lasciata abbattere ed ha combattuto fino alla fine.