Lutto a Mugnano, morta Maira Menna

Si è spenta giovanissima, uccisa da un male incurabile. Maira Menna, di Mugnano, è morta stamattina.

L’associazione Nuova Mugnano ha voluto ricordarla così sulla sua pagina Facebook: “Questa mattina una notizia ha straziato il cuore di tutti noi, la nostra piccola guerriera è volata via, passando a miglior vita. Nonostante il dolore che hai lasciato in terra, sicuramente difficile da accettare, dobbiamo sforzarci a trovare serenità, sapendo che si sono finalmente spente le tue sofferenze e che, in questo momento, stai dispensando sorrisi lassù, protetta da una schiera di angeli che ti hanno condotto verso la pace eterna. Ciao Maira, vivrai sempre nei nostri cuori, RIP”.