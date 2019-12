Un Posto al Sole, grave lutto per Luisa Amatucci: si è spenta la madre

"Amore mio, così voglio ricordarti...Mi mancherai tantissimo, ti AMO". È il toccante messaggio affidato oggi ai social da Luisa Amatucci, l'attrice che da anni interpreta Silvia nella nota soap Un Posto al Sole, a proposito di sua madre recentemente scomparsa.

Luisa Amatucci la ricorda con una foto che le ritrae insieme, felici e sorridenti.

Maria – è così che si chiamava la madre dell'attrice – è ricordata con affetto da tutti quelli che la conoscevano. Sono tantissimi infatti i messaggi di cordoglio e in suo ricordo lasciati come commento al post di Luisa Amatucci. "Una mamma meravigliosa" – la definiscono – "un angelo mandato in terra", dagli "occhi teneri" e dal "sorriso dolce".