Addio alla regista Ludovica Rambelli: diede vita ai quadri di Caravaggio

Lutto nel teatro napoletano. Si è spenta a 54 anni Ludovica Rambelli, regista molto nota per i suoi tableaux vivants raffiguranti i quadri del Caravaggio.

Attrice e drammaturga, Ludovica Rambelli dopo gli studi in Lettere debuttò come regista nel 1985. Si diplomò all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli nel 1992. Nel 1996, dopo aver maturato una grande esperienza formativa lavorando al Bellini, fondò una propria sigla - Malatheatre - insieme a Mauro Milanese curando i testi e la regia di una serie di spettacoli.

Dal 2014 ha firmato la regia per The Hats Company, una compagnia che recita unicamente testi di Shakespeare in lingua inglese.