Whirlpool, dalla vertenza al lutto: si è spenta Lorenza Guglielmino

Lorenza Guglielmino, dipendente Whirlpool da mesi impegnata nella vertenza che sta coinvolgendo tutti gli operai dello stabilimento di via Argine, si è spenta. È stato un cancro a sottrarla a familiari, amici e compagni di lotta, un male fulminante, scoperto soltanto un mese fa.

I suoi colleghi sono in lutto. La pagina social degli operai, attraverso cui stanno coordinando la loro lotta per evitare la cessione dello stabilimento e rendendo note le iniziative, conta numerosi messaggi in ricordo di Lorenza. Un lutto composto, fatto di saluti e affetto sincero.

Aveva 51 anni, 29 dei quali trascorsi in Whirlpool. Era sposata ed aveva due figli.

Il ricordo dei colleghi

Cara Lorenza, oggi ci ricordi la fragilità di ogni uno di noi, quanto sia precario il lavoro, il futuro, la vita. Ci ricordi che per quanto si lotta, a volte in gioco c'è di più di quanto si pensa e per questo bisogna tener duro, per non rimanere impreparati, come lo siamo stati noi ora, nell'apprendere questa tua notizia. Oggi abbiamo un vuoto in più da colmare, ci hai strappato un pezzo di cuore e con questo dolore oggi, impariamo l'importanza di lottare, in ogni circostanza, perché in gioco c'è molto di più. "Resistere o morire", ce lo insegni, si lotta per se stessi, per i propri cari, per tutti noi, donandosi interamente, come lo hai dimostrato tu, sempre con noi, ogni giorno, ogni volta che ce ne era bisogno, andando anche oltre le proprie forze. Oggi si resiste anche per te, noi non molliamo!

I tuoi colleghi