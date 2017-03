Tragedia nel centro estetico: muore 37enne

Un 37enne è deceduta per un improvviso malore mentre si trovava in un centro estetico di Casavatore. La donna era impegnata in una seduta di lampada abbronzante quando è avvenuta la tragedia. La donna è stata trasportata dal marito all'ospedale San Giovanni Bosco, ma era ormai troppo tardi per salvarla.

Sul corpo della 37enne sarà eseguita un'autopsia per accertare le caude del decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Casavatore.