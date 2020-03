Trentanove anni e 3 figli, muore in ospedale. La madre: "Aveva subito violenze"

Sabato notte, al pronto soccorso del Pellegrini, una donna di 39 anni ha perso la vita. Il suo nome era Irina. Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e lo speaker Gianni Simioli della Radiazza, hanno sentito sua madre Nina: secondo questa, la 39enne era stata ricoverata per aver subito gravi atti di violenza.

La donna è morta quindi in circostanze sospette, che verranno approfondite dalle forze dell'ordine.

Irina lascia tre figli di 16, 13 e sette anni. "La mamma, purtroppo, ci ha spiegato che non hanno le risorse economiche per pagare il funerale: per questo motivo abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per raccogliere denaro a sufficienza per offrire alla donna un ultimo saluto dignitoso".

“Vogliamo la verità – ha detto Nina, la madre della 39enne – Vogliamo che venga effettuata, dalle forze dell’ordine un’attenta verifica dei fatti".