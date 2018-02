Addio a Irina Sanpiter, la “Magda” di Carlo Verdone che recitò con Mario Merola

Si è spenta a 60 anni l'attrice russa Irina Sanpiter, ricordata da tutti per il ruolo di Magda, la moglie di Furio, in “Bianco, rosso e Verdone” del 1981. A darne l'annuncio per primo, e ad omaggiarla su Facebook, è stato proprio il regista romano.

La Sanpiter era affetta da leucemia, un male col quale lottava ormai da oltre 30 anni. “Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: Irina Sanpiter – ha scritto Verdone – Sono molto triste,addolorato. Ci vedevamo poco ma l'abbraccio, quando ci si incontrava, era sempre forte e pieno di dolce nostalgia”.

Russa, era parente della moglie – questa di Mosca – dello sceneggiatore Giorgio Arlorio. Verdone la scelse per il ruolo di Magda “per via di quegli occhioni dolci e malinconici”. “Non volle continuare per scelta la strada del cinema – racconta ancora Verdone – Era rimasta appagata dal nostro film e si mise a organizzare eventi e concerti musicali”.

Irina Sanpiter lavorò soltanto infatti, successivamente, in “Lacrime napulitane” di Ciro Ippolito, al fianco di Mario Merola.

“Magda sarà sempre nel mio cuore come una delle creazioni più riuscite: era sempre allegra, spiritosa, ironica – conclude Carlo Verdone – Grazie Irina per aver condiviso con me una bella commedia rimasta nel cuore di tanti spettatori. Ti ricorderò per sempre cara, dolce amica”.