Non ce l'ha fatta la professoressa Rosa Visone, insegnante dell'istituto Siani di via Labriola di Marano di Napoli.

La donna, 52 anni, è deceduta per un infarto fulminante, che non le ha lasciato scampo. Sgomento in città per la prematura scomparsa.

Tanti i messaggi di cordoglio per la professoressa. A dare la notizia Terranostranews.