Meningite, insegnante morta nella notte: chiusa la scuola

Un’insegnante di una scuola elementare di Marigliano sarebbe morta durante la scorsa notte per meningite. A riportare la notizia è marigliano.net.

La donna, cui la malattia pare sia stata diagnosticata lo scorso pomeriggio, è stata ricoverata d'urgenza ma per lei non c'è stato nulla da fare. Allertati Asl, carabinieri, sindaco e dirigente scolastica: la sede dell'istituto scolastico è rimasta chiusa oggi in via precauzionale.

Non si conoscono ancora né le generalità della vittima né il ceppo di meningite che l'ha colpita. Nella cittadina però è psicosi per il timore possa improvvisamente accendersi un focolaio.