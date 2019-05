"Guarda i tuoi alunni dall'alto dei cieli": Boscoreale in lutto per la scomparsa della maestra Pina

Tanti alunni ed ex studenti dell'Istituto Comprensivo 2°-Dati di Boscoreale hanno voluto salutare, per l'ultima volta, la maestra Giuseppina Aversa. Come riportato dal Fatto Vesuviano, la maestra ha esercitato per oltre 30 anni nell'istituto primario della cittadina vesuviana. Al suo funerale hanno partecipato numerosi giovani, che hanno frequentato o frequentano la scuola, giovani che hanno dedicato alla maestra alcuni toccanti striscioni come "Ciò che un'insegnante scrive sulla lavagna della vita non potrà mai essere cancellato".

"Guarda i tuoi alunni dall'alto dei cieli", hanno scritto su uno striscione gli alunni di una classe dell'istituto di Boscoreale. Una scuola che perde una delle maestre più apprezzate, dal corpo insegnanti e dagli alunni.