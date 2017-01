Incendio ai Colli Aminei, abitazione distrutta: 80enne muore tra le fiamme

1 / 2

Nel tragico incendio divampato in un appartamento di via Nicolardi 159, di fronte alla farmacia Mattera ai Colli Aminei, ha perso la vita una 80enne.

La donna viveva nell'abitazione con il figlio che in quel momento non era in casa. Sembra che il rogo possa essere stato causato da una stufa a gas difettosa.

" I piani 3 4 5 sono stati evacuati per fumo e anche per precauzione. Finito il lavoro dei Vigili del Fuoco ora è presente la polizia e il magistrato. Domani mattina andrò sul posto per capire meglio la situazione del palazzo e la situazione ora anche delle altre famiglie. Sicuramente una preghiera per la signora deceduta e tanta solidarietà alla famiglia che oggi ha una casa incendiata oltre che una vittima", precisa il consigliere municipale Acampora.

