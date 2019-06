Lutto a Terzigno, Giusy non ce l'ha fatta: aveva 27 anni

Era giovanissima, Giusy Avino. Ventisette anni, ex studentessa universitaria, si è spenta ieri all'ospedale Monaldi di Napoli dov'era in cura per problemi al sistema immunitario.

Le sue condizioni, come riportato dal Fatto Vesuviano, negli ultimi giorni si erano aggravate.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la ragazza, i cui funerali si terranno domani nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Terzigno alle 15.45.