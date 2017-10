Si lancia dal balcone per scampare all'incendio: muore donna di 57 anni

Tragedia nel centro di Napoli. Una donna di 57 anni di nazionalità russa, della quale sono ancora state rese note le generalità, è morta lanciandosi dal balcone del suo appartamento nel tentativo di scampare ad un incendio.

L'episodio è avvenuto intorno alle 4.30 di oggi in vico Lorenzo Giustiniani, traversa di Corso Garibaldi. Non ancora note le cause del rogo, che ha danneggiato anche l'edificio adiacente. Le famiglie di entrambi i palazzi, in totale 18 appartamenti, sono state sgomberate mentre le fiamme venivano domate dai vigili del fuoco.

La donna che ha perso la vita abitava al terzo piano. Inutili per lei i soccorsi: è morta sul colpo. Tre persone risultano intossicate.