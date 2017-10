Dramma nella notte: palazzo a fuoco, donna muore cadendo nel vuoto

Sono drammatiche le immagini che alcuni passanti hanno girato stanotte, in vico Giustiniani, teatro dell'incendio che ha portato alla morte di una 57enne cittadina ucraina. La donna prima è uscita sul balcone, in preda al panico, poi le fiamme sono giunte anche lì e lei si è calata rimanendo aggrappata ai ferri della ringhiera. Attendeva i soccorsi, ma non è riuscita a reggersi a lungo. La donna è precipitata nel vuoto, perdendo la vita nel terrificante impatto al suolo. Proprio in quei momenti i vigili del fuoco stavano per intervenire, rallentati dalle ridotte dimensioni dei vicoli e dalle auto in sosta

Ad assistere alla scena sono stati alcuni dei tanti residenti della zona, scesi in strada dopo essere stati svegliati, intorno alle 4.30, dalle grida degli inquilini e del bagliore delle fiamme visibili anche a grande distanza.

Il bilancio del dramma, oltre la vittima, è di tre persone intossicate dal fumo. Le fiamme hanno interessato 4 appartamenti, e 18 sono le abitazioni sgomberate. Evacuato anche il palazzo attiguo a quello dove è divampato il rogo. Sembra che le fiamme si siano propagate da un appartamento al secondo piano - la vittima era al terzo - forse per un corto circuito. I solai sembra fossero in legno.