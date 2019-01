In ospedale con dolori al petto, "Faccia un'ecografia". Muore 36enne

Una giovane donna napoletana, Anna Siena, 36 anni e promessa sposa (il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare in estate), è morta nell'ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo quando riportato dal Mattino, la donna si era presentata alcuni giorni prima in ospedale, con dolori addominali. Le era stata prescritta una ecografia ed era stata dimessa. I dolori sono aumentati e alcuni giorni dopo la donna è tornata in ospedale, ma in gravi condizioni. Qui è deceduta per arresto cardiocircolatorio. I familiari vogliono fare luce e hanno sporto denuncia. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane e ha sequestrato la cartella clinica.