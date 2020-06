Terra dei Fuochi, una dodicenne l'ultima vittima

Un brutto male l'ha portata via dall'amore dei suoi cari. Si è così spenta a Pomigliano d'Arco Cristina, 12 anni, nuova vittima della Terra dei fuochi.

A dare la notizia, scrive il Roma, la giornalista Marilena Natale, da anni impegnata nella denuncia delle malefatte nella Terra dei Fuochi.

"Cara Cristina, sei andata via in silenzio. Il mondo era troppo impegnato a preoccuparsi per il Covid. Tu piccola mia, anche sei fai parte dei tanti eroi, che hanno combattuto, mi dispiace dirlo, resterai un numero. Perché per gli erode del nostro tempo, la terra dei fuochi o viene negata o ancora peggio, viene ridicolizzata, è un estratto delle dichiarazioni della giornalista.