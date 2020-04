Coronavirus, secondo decesso a San Giuseppe Vesuviano: morta una donna

Seconda vittima del Coronavirus a San Giuseppe Vesuviano. Una donna è infatti morta nella giornata di mercoledì. A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stato il sindaco Vincenzo Catapano.

"Cari amici, registriamo, purtroppo, il secondo decesso in città per Covid19, questa volta di una nostra concittadina. In questi giorni, ha lottato per poter vincere la sua battaglia contro questo dannato virus, per poter essere ancora qui tra noi, con la sua adorata famiglia, ma, nonostante gli sforzi dei medici, non ce l'ha fatta. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari, che l'hanno persa senza neanche poterla vedere un'ultima volta. Ogni vita persa, in questa battaglia, è troppo", le parole del primo cittadino.

"Non c'è lutto che possiamo accettare, senza sapere che si è fatto tutto quanto si poteva fare per evitarlo. E la responsabilità della storia che scriveremo nei prossimi mesi graverà anche sulla nostra coscienza e sui nostri comportamenti individuali. Non mi stancherò mai di ripeterlo.

Non abbassiamo la guardia: rispetto dinanzi al dolore. Che il Signore l'accolga in Paradiso", ha concluso il sindaco Catapano.