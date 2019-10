Cheerleaders Napoli, si è spenta Valentina: "Eri il nostro faro con un cuore immenso"

Si è spenta Valentina, una delle storiche esponenti delle Napoli Cheerleaders, ragazze pon pon nate come gruppo nel 2014 ed attive in eventi sportivi in particolare.

A dare la notizia la pagina Facebook Napoli Cheerleaders: "Addio Valentina. Non ti dimenticheremo mai. R.I.P ragazza speciale dall’immenso cuore e sorriso eterno. Sei sempre stata un faro per tutte".

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la giovane ragazza deceduta. "Rimarrai x sempre nel mio cuore, la mia cugina guerriera che ha lottato fino alla fine...Vale è sempre stata una forza della natura,una persona speciale, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla non potranno mai dimenticarla...Cugy con te se ne va un pezzo del mio cuore", scrive Stefania, cugina di Valentina su Facebook.