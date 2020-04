Coronavirus, terza vittima a Casalnuovo: morta una donna

Casalnuovo piange la terza vittima del Coronavirus. Una donna del comune alle porte di Napoli è, infatti, deceduta nelle ultime ore. A dare la triste notizia alla cittadinanza è stato il sindaco Massimo Pelliccia.

"Questa notte Concetta, l’anziana ricoverata in una clinica, non ce l’ha fatta. La cittá piange la sua terza vittima di Coronavirus. Siamo vicini al marito, ai figli, ai nipoti, ed in particolare all'assessore Imma Delle Cave in questo tristissimo momento", le parole del primo cittadino.

"Bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto, addio Concetta", l'annuncio del sindaco Pelliccia.

