Muore ustionata mentre fa il barbecue: tragedia per una 79enne

Dopo un giorno di agonia è morta in ospedale la 79enne, Carmela Di Maio. La donna è rimasta vittima di ustioni gravissime provocate mentre faceva la brace nella sua abitazione a Brusciano. Una dinamica ancora tutta da accertare che però è stata fatale alla donna e che ha provocato delle ustioni anche al figlio che ha provato a salvarla.

L'incidente

La donna aveva anche una bottiglia di alcool in mano che è esplosa quando è stata colpita dalle fiamme aumentando la portata delle stesse. Inutile la corsa in ospedale. Dopo un giorno, e i tentativi dei medici di provare a stabilizzarla, il suo cuore si è fermato. Il figlio, invece, non sarebbe in pericolo di vita. La notizia è stata data dal fatto vesuviano.