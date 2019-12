Cardiopatica muore a 50 anni: polemiche sui ritardi nei soccorsi

Un 50enne di Anacapri è morta al "Loreto di Mare". La donna, cardiopatica, era stata soccorsa dal 118 e affidata ai medici del "Capilupi" di Capri. L'ospedale ha richiesto l'invio da Pontecagnano di un elicottero militare attrezzato per volare di notte, dopo che era stato comunicato che l'elisoccorso non poteva atterrare ad Anacapri per la scarsa illuminazione.

Poi dal 118 è arrivato un elisoccorso in partenza da Capodichino che è poi atterrato all'eliporto di Capri. La donna è stata trasportata prima al Cardarelli e poi trasferita al Loreto Mare, dove è deceduta all'alba