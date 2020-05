Tragedia in serata, ragazza precipita dal settimo piano e muore

Tragedia a San Giorgio a Cremano, dove una 17enne disabile è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione al settimo piano di un condominio in via Pittore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche gli uomini della Polizia municipale di San Giorgio a Cremano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un familiare ha riferito che la ragazzina era sola sul balcone, come capitava spesso senza che questo causasse mai alcun problema, e che la caduta è stata accidentale. Il sindaco Giorgio Zinno, che ha seguito la vicenda, ha espresso cordoglio alla famiglia.