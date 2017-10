Tragedia ad Afragola, in via Vittorio Veneto, intorno alle ore 11.00 di questa mattina. Una donna è volata giù dal balcone della sua abitazione, in circostanze ancora da chiarire.

Sul caso indaga la polizia, sul posto per i primi rilievi. L'ipotesi più accreditata è quella di un gesto estremo, ma non viene esclusa alcuna pista al momento. Attoniti i residenti.