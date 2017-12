Dramma della solitudine a Caivano, la vittima era una stilista

Si chiamava Bruna Raspanti e aveva 76 anni la donna trovata morta ieri in via Puccini a Caivano, in un'abitazione senza mobili e in condizioni disperate.

Era una ex stilista nata a Milano e residente a Pavia. È morta – nuda, sotto una leggera coperta – nel giorno di Santo Stefano, arrendendosi agli acciacchi ed alla solitudine.

La donna veniva a Caivano per andare a trovare il marito, un 84enne ospite in una struttura per anziani non autosufficienti. A scoprire il corpo è stato un amico, che ha subito allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto che stabilirne il decesso e contattare i carabinieri.