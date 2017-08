Santobono, muore bimba di 3 anni: era caduta in piscina mentre giocava con le sorelline

La bimba di soli 3 anni caduta in piscina ad Angri, qualche giorno fa e ricoverata da giorni al Santobono di Napoli, non ce l'ha fatta.

Le condizioni della piccola erano apparse disperate fin dall’inizio: dal pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore era infatti stata trasferita al Santobono nella speranza di salvarle la vita, ma invano.

Come riporta SalernoToday, la bambina stava giocando nel giardino di casa, una villetta in via Stabia, con le due sorelline, quando è caduta in acqua.