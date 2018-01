Tragedia all'esterno delle poste: anziana si accascia e muore

Tragedia all'esterno delle poste di Marano, in via Salvatore Nuvoletta. Una donna anziana è stata colta da un malore poco prima di entrare, accasciandosi al suolo e perdendo i sensi.

Subito soccorsa dalle persone presenti, ha ricevuto le cure dei medici del 118. Purtroppo non hanno potuto che accertarne il decesso.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia locale. Numerose le persone che hanno assistito impotenti alla scena.