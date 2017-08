"Eri una grande anima", si è spenta Antonia Custra: suo padre fu ucciso dagli estremisti

Domani alle 10 30 si celebreranno i funerali di Antonia Custra nella parrocchia beata Vergine di Lourdes via lago lucrino a Ponticelli. La 40enne non aveva mai conosciuto suo padre, il vicebrigadiere Antonino Custra, napoletano, ma al lavoro alla celere di Milano, ucciso il 14 maggio 1977 a Milano, in via De Amicis.

Antonia aveva avuto il coraggio di superare l'odio per l'assassinio del padre "perdonando",mMario Ferrandi, l'estremista condannato per l'omicidio ed esprimendosi con parere favorevole quando le fu chiesto un parere sulla riabilitazione, poi ottenuta da Ferrandi.

"Eri una grande anima", è il messaggio di addio di Ferrandi su Facebook.