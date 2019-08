Muore Annamaria Sorrentino: era precipitata dal terzo piano mentre era in vacanza in Calabria

E' morta Annamaria Sorrentino, la turista napoletana che era in vacanza a Parghelia, in Calabria, ed era precipitata dal balcone di casa. La trentenne, sordomuta, era con marito e i due figli in vacanza. Annamaria Sorrentino viveva con il marito a Nola ma era originaria di Casoria. Sul posto - come riferito dal Fatto Vesuviano - erano intervenuti i poliziotti di Tropea e i soccorritori del 118.

Fin dal primo momento le condizioni della giovane donna sono sembrate gravi: il suo corpo, precipitato dal terzo piano, era caduto sul parapetto e poi al suolo. Indaga sull'accaduto la Squadra Mobile di Vibo Valentia. La giovane ha donato i suoi organi.