Stroncata da un improvviso malore: il toccante messaggio di sua figlia

Anna Chianese, molto nota a Mugnano, si era sentita male lo scorso venerdì. Un gran mal di testa, una telefonata per avvertire il marito, poi lo svenimento. I familiari l'hanno portata in ospedale, dov'è rimasta in coma per 72 ore