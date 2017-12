Addio Alessandra, lutto a Pozzuoli per la sua morte

Lutto nell'intera cittadina di Pozzuoli per la morte di Alessandra Dell'Annunziata, ragazza che si è spenta dopo aver lottato a lungo con un terribile male.

"Questo gruppo oggi è in lutto per la perdita di una bella e giovane ragazza – scrive un utente Facebook – volata via dopo una vita di sofferenze, dopo lotte affrontate con il sorriso stampato in faccia. Vola Alessandra vola in alto, vai nella luce. Non ti dimenticherò mai".