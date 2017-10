Una 30enne di Afragola si è lanciata dal balcone della propria abitazione, situata in via Piemonte. I soccorsi per tentare di rianimarla sono stati vani, la donna ha perso la vita a causa delle ferite riportate nella caduta.

Ignoti i motivi del gesto. Traffico in tilt in via Piemonte e nelle zone limitrofe al luogo della tragedia.