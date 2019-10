Dramma in casa, donna trovata senza vita in bagno

Tragedia in via Benedetto Croce ad Afragola, dove una donna di 81 anni, M. U. è deceduta.

L’allarme è stato dato questa mattina da una sua vicina. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Afragola e i vigili del fuoco. L'anziana era in bagno, ormai senza vita. Il corpo non presentava segni di violenza, si propende dunque per un malore fatale.

Disposto comunque il sequestro della salma per ulteriori accertamenti.