Lutto a Torre Annunziata: addio alla 28enne Adriana Cuna

Una notizia improvvisa ha sconvolto la comunità di Torre Annunziata. È morta a soli 28 anni, Adriana Cuna, figlia di una nota soprano oplontina. A poche settimane dalla laurea in infermieristica la giovane si è spenta a Cuneo, doveva viveva da qualche anno insieme alla famiglia. Ieri mattina si è recata in ospedale per un gonfiore alla gamba. Improvvisamente le sue condizioni si sono aggravate all'interno del nosocomio.

Le ipotesi sulla morte

Secondo una prima ipotesi dei sanitari, a risultarle fatale sarebbe stata un'embolia polmonare. Una morte che ha sconvolto i genitori Mario Cuna e Nina Monaco. La madre è una nota soprano oplontina. Si è esibita su importanti palcoscenici nazionali e internazionali. Anche Adriana ha vissuto fino alla maggiore età a Torre Annunziata. Dieci anni fa si è trasferita con i genitori a Cuneo. I genitori hanno donato le cornee della 28enne che voleva che i suoi organi fossero donati in caso di morte.