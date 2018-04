Precipita dal balcone di casa: muore donna di 86 anni a Torre Annunziata

E' precipitata dal balcone del secondo piano dell'edificio in cui abitava, in via Fusco a Torre Annunziata. A. V., 86 anni, ha perso la vita all'ospedale di Boscotrecase.

Il dramma è avvenuto stamane. Secondo quanto riportato da Torresette, la donna si sarebbe lanciata nel vuoto mentre la figlia - con cui viveva - era in un'altra stanza dell'appartamento.

Sul posto è arrivata rapidamente un'ambulanza del 118, insieme ad una pattuglia della municipale e ad una della polizia del locale commissariato. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Boscotrecase, la donna è morta poco dopo.