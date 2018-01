Meningite, muore una 60enne al Cotugno: "Bisogna tenere alta la guardia"

La meningite ha fatto una nuova vittima. Si tratta di una 60enne di Torre del Greco, che ha perso la vita tra mercoledì e giovedì al Cotugno, dov'era stata ricoverata – in condizioni disperate – poche ore prima dopo un trasferimento dal Cardarelli.

Si tratta, come riportato dal Mattino, di infezione da Meningocco di ceppo Y, il primo quest'anno in Campania.

L'ospedale partenopeo ci tiene a precisare che non c'è un'emergenza, e che la media è di circa 25 casi annui, concentrati soprattutto nei mesi invernali. "Ma senza dubbio va tenuta alta la guardia – spiega Carlo Tascini, primario dell'unità di emergenze infettivologiche a indirizzo neurologico del Cotugno – soprattutto agendo sulla leva della prevenzione e dunque con la vaccinazione".