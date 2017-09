Un monumento in ricordo di Salvatore, morto nella Galleria Umberto

Un monumento, all'intemo del cimitero di Marano, per ricordare Salvatore Giordano, il 14enne morto perché colpito da alcuni calcinacci della Galleria Umberto I di Napoli.

La commissione straordinaria ha dato il via libera e l'area dove sorgerà una piccola cappella per Salvatore si trova nei pressi di un'aiuola, assegnata alla famiglia Giordano, dell'ossario di via Poggio Vallesana.

Era luglio del 2014. Un sabato pomeriggio Salvatore era con alcuni amici nei pressi della Galleria quando avvenne la tragedia. Dopo essere stato colpito e soccorso, fu trasportato al Loreto Mare, ma morì dopo quattro giorni d'agonia.