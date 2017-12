Monterusciello, punta la pistola verso i Carabinieri, poi desiste

I Carabinieri dell’aliquota operativa di Pozzuoli hanno tratto in arresto per detenzione e porto abusivo di arma da sparo un 22enne incensurato un 26enne già noto alle forze dell'ordine, entrambi di Pozzuoli. I due sono stati mentre con fare sospetto sostavano all'ingresso di un palazzo in via De Chirico, a Monteruscello. Uno dei due, alla vista dei militari - ma verosimilmente senza averli riconosciuti- ha puntato la pistola per poi desistere, gettare l’arma e tentare la fuga a piedi, venendo comunque immediatamente raggiunto e bloccato.

Il suo complice, invece, si è introdotto nel palazzo e nascosto in uno degli appartamenti è stato comunque individuato e bloccato subito dopo. Rinvenuta e sequestrata l’arma pistola priva di elementi identificativi, illegalmente detenuta e di provenienza illecita. Gli arrestati sono stati tradotti nella casa circondariale di Poggioreale.